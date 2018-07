Congo-Kinshasa: Maluku - Les pécheurs appellent les kinois à consommer congolais

L'AS Vita Club (RDC) et l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) se sont respectivement inclinées face à… Plus »

La pêche artisanale nécessite une maîtrise absolue du lieu ou l'on pratique cette pêche et exige la connaissance de la nage. En pratiquant la pêche artisanale; les pêcheurs sont voués aux dangers ayant trait à la pêche tels que: la mort; les blessures... Pendant la saison sèche, les poissons les plus capturés sont les "mbongos" et pendant cette période la vente des petits poissons capturés s'effectue journellement par rapport à celle des gros poissons pour ainsi faciliter la rapidité de la vente et aussi puisqu'il est observé la disparition des gros poissons. Le problème se posant au niveau du manque d'outils nécessaires empêche ainsi aux pêcheurs une bonne pratique de leur activité quotidienne. Ces agents qui contribuent à l'économie du pays demandent aux autorités ministérielles de les aider en résolvant ce problème.

La pêche se pratique dans le fleuve Congo durant toute l'année. Mais, la rentabilité de la saison de pluie diffère de celui de la saison de sèche dans la mesure où pendant cette période, il n'y a pas de pluies abondantes pour ravitailler le fleuve et permettre ainsi un bon rendement de la pêche. Mais, durant cette période, il y a un reflux du fleuve qui entraîne la disparition des poissons, mieux une réduction du stock halieutique. La capture des poissons se fait à l'aide du filet dormant et à l'aide des pirogues à pagaie.

