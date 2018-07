Congo-Kinshasa: Tripartite - Les travaux paralysés par des manœuvres "attribuées" au Pouvoir

L'AS Vita Club (RDC) et l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) se sont respectivement inclinées face à… Plus »

l'immeuble de la territoriale sont difficiles à freiner ? La question demeure. Dans tous les cas, le Conseil national de suivi de l'Accord de la Saint sylvestre et du processus électoral devra, sans désemparer, continuer à jouer sa partition. Celle d'assurer la paix, l'unité et la concorde nationale. La population inquiète du décor de contestation électorale qui se plante, attend fermement les résultats de l'évaluation.

Il faut dire qu'intervenant dans une période plus que cruciale avec la convocation du corps électoral, c'est sous une ambiance plus qu'électrique que cette tripartie s'était ouverte avec un Conseil National de Suivi de l'Accord mené par Olenghankoy déterminé à faire le lit correct d'élections apaisées le 23 décembre. Cela, par une décrispation effective et des mesures de confiance réelles autour du processus électoral qui n'a pas encore récolté le consensus de toute la classe politique surtout avec la problématique de l'usage de la machine à voter et les dessous du fichier électoral. Hélas, toutes ces promesses cristallisées dans l'opinion commencent à voler en éclat puisque les travaux de la tripartite Décryptage

