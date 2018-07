Congo-Kinshasa: Rien à signaler - PTNTIC - Tout baigne dans l'huile entre Okundji et Egwake

"Qui a dit que le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (PTNTIC), Emery OKUNDJI vivait à couteaux tirés avec son Vice-ministre Omer EGWAKE?" Ce n'est pas le Conseiller en Communication et Relations Publiques du Ministre Okundji, Me Kelly Kalama Kabange, qui peut répondre par l'affirmative à un tel postulat, dans la mesure où, à l'en croire, des fausses allégations dénouées de tout fondement voudraient semer la zizanie entre les deux personnalités qui, pourtant, travaillent en parfaite harmonie.

Un argumentaire, du reste, renforcé par les propos d'un des Conseillers du Vice-ministre Egwake. Sans crier gare, ce Conseiller dit que les deux personnalités sont déterminées à poursuivre le même objectif, à savoir : remettre de l'ordre dans le secteur clé du pays pour mobiliser, autant que possible, les ressources nécessaires pour son développement.

De quoi s'agit-il ?

A en croire le Cabinet du Ministère des PTNTIC, ces rumeurs tournaient autour de la rétrocession jugée "inéquitable" de la prime de la 4 G de Vodacom. C'est ça qui serait à la base de la désintégration du climat de confiance entre le ministre de tutelle et son vice-ministre. Faux et archifaux, rétorque le Conseiller du Vice-ministre Egwake qui rassure que, comme par le passé, aujourd'hui et demain, il n'y aurait jamais altercations, ni usurpation de pouvoir entre ces deux autorités qui, inéluctablement, prêchent par l'exemple pour tous les autres membres du cabinet. Ils s'attèlent à privilégier l'intérêt général dans le domaine des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication pour que l'Etat propriétaire tire le maximum des dividendes.

Quel exemple vont-ils donner à leurs exécutants si eux-mêmes sont dans les antivaleurs? S'interroge-t-il. Le Cabinet des PTNTIC est allé loin en citant nommément, Omer EGWAKE qui aurait clarifié de sa propre bouche, que les déclarations tapageuses faisant état d'un malaise au sommet de son ministère dénotent ni plus, ni moins, de la pure distraction dans le but de ternir l'image du secteur des télécoms mais aussi, de saper les efforts que ne cessent de déployer ces deux hauts responsables dans la requalification et revalorisation de l'administration centrale sous leur égide.

En définitive, le Cabinet des PTNTIC exhorte quiconque voudrait avoir de plus amples précisions sur l'un ou l'autre sujet qui fait encore planer des Zones d'ombres que les portes du Ministère sont grandement ouvertes afin de puiser l'information à la source. En un mot comme en mille, le Cabinet des PTNTIC reste formel: ces deux membres du gouvernement ne peuvent abdiquer leurs efforts au risque de plonger le secteur dans le gouffre. Ils travaillent, tous deux, dans une harmonie sincère et de parfaite cohésion, rassure le Cabinet des PTNTIC.