Congo-Kinshasa: Du 20 au 22 Juillet - L'assemblée régionale de Témoins de Jehovah ouvre ses portes !

Le vendredi 20 juillet, le thème de la journée sera, "soyez courageux et très fort ", tiré dansle livre deJosué au chapitre premier, le verset 7. Le suivant, les assistants vont écouter comment pouvons nous dire sans crainte la parole de Dieu. Lors de la clôture de ces assises, le dimanche 22 juillet, l'orateur du jour va montrer comment les évènements à venir demanderont du courage aux serviteurs de Jéhovah. Il faut se le dire, cela risque à plusieurs pourcentages d'être plus qu'intéressant.

Au programme, le surveillant de circonscription, les anciens et les frèresvenus dans de différentes congrégations que compose la ville de Kinshasa, vont défiler à tour de rôle, pour inculquer aux enfants de Dieu, la miséricorde et la bonté du créateur du ciel et de la terre à travers des discours touchants et captivants.Comme si cela ne suffisait-il pas, des interviews, des vidéos et des films bibliques, seront projetés sur des écrans,en vue de permettre auxparticipantsde mieux tirerdes leçons voire, changer leurs modes de vie, en se conformant aux principes que prône la parole de Dieu reprise dans la Bible.

