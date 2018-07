Congo-Kinshasa: Violations des droits de l'homme - Le BCNDH enregistre "une forte augmentation"!

En tout cas, "cette détérioration de la situation des droits de l'homme est également préoccupante eu égard à la persistance de conflits interethniques et intercommunautaires ainsi qu'à l'activisme accru de plusieurs groupes armés, confirmant une fois encore des tendances déjà relevées en 2016 et 2017", renseigne les instances du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme.

A tout dire, dans son tout récent rapport allant de janvier à juin 2018, le BCNUDH se dit préoccuper de l'augmentation globale des violations des droits de l'homme enregistrée sur l'ensemble du territoire national notamment, "au vu des violations de plus en plus généralisées des droits civils et politiques, de la persistance des restrictions à l'espace démocratique, alors que le pays se prépare à des échéances électorales déterminantes pour la stabilité de la RDC et de la Région".

Qu'à cela ne tienne, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme, le BCNDH, affirme avoir documenté entre janvier et juin de l'année en cours, 3. 316 cas de violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national RD. Congolais, soit "une forte augmentation" par rapport à la même période de l'année 2017 où le BCNDH a documenté 2. 822 violations des droits de l'homme en RD. Congo.

Esta a fui sa ville natale de Nizi avec son mari et ses deux jeunes enfants. Ils sont retournés à Chioma dans la province de l'Ituri, mais ne peuvent pas retourner à Nizi à cause de la violence continue.

