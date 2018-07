Afrique: Club laisse sa peau au Ghana devant Aduana Stars en Coupe de la Confédération (1-2)

Six jours après sa consécration haute en couleur en Ligue nationale de football (Linafoot), comme champion de la RDC, édition 2018, l'AS V.Club de Kinshasa est allée tomber comme un fruit mûr (1-2), à Dormaa Ahenkro, au Ghana devant Aduana Stars, en match de la 3ème journée de la phase de groupe de la 15ème édition de la Coupe de la Confédération.

Le match s'est joué hier, mercredi 18 juillet, au stade Agyeman Badu, de cette petite ville de Dormaa Ahenkro, située à plus de 340 Km d'Accra. Une défaite qui fait mal aux Vclubiens qui continuaient encore à fêter leur sacre au niveau national, mais qui ne dérange pas du tout, d'autant plus que V.Club a toujours ses deux pieds dans la course pour les quarts de finales de cette 15ème édition de la Coupe de la Confédération.

Un match différent de tout ce que V.Club a présenté comme spectacle tout au long du championnat national. Les Dauphins Noirs, vent en poupe, ont été cueillis à froid avec deux buts matinaux. Dès le coup d'envoi, Adjei a ouvert le score à la 3ème minute sur une erreur de marquage. Pas pour longtemps, Yahaya a doublé la mise à la 10ème minute, et V.Club a pris la panique. Le capitaine Munganga Nelson et ses coéquipiers assistaient, pendant ce temps, à un scenario qu'ils n'ont plus vécu il y a longtemps. En tout cas, dans les archives de votre journal, l'on n'a pas retrouvé un match où V.Club a été mené (0-2) à la 10ème minute. Bien que dur, la formation congolaise a gardé son sans froid et a posé son jeu. Dans une balle arrêtée, Glody Ngonga Muzinga qui a fait un très bon match, a réussi à réduire le score. L'on joue la 26ème minute. La mi-temps est intervenue sur ce score. A la reprise, V.Club s'est révélé dangereux avec quelques occasions de buts mais sans succès, malgré les changements opérés par le coach Florent Ibenge. Au finish, le champion de la RDC laisse sa peau au Ghana après trois mois invaincu au championnat national, marqués par autant de victoires.

Qu'à cela ne tienne, V.Club (4 points) garde encore ses deux pieds dans la course pour les quarts de finales de cette 15ème édition de la Coupe de la Confédération. La prochaine sortie, le dimanche 29 juillet 2018, V.Club recevra à son tour cette équipe d'Aduana Stars, au stade des Martyrs de la Pentecôte, sous le coup de 15h00, pour la quatrième journée. La cinquième journée, dimanche 19 août, V.Club jouera encore à domicile contre Raja Club Athlétic du Maroc, avant d'aller terminer à Abidjan le mardi 28 août, contre Asec Mimosas de la Côte d'Ivoire, au stade Félix Houphouët-Boigny.

Mazembe va de victoire en victoire

En Ligue de champions, le Tout-Puissant Mazembe Englebert, a battu Mouloudia Club d'Alger par un score étriqué 1-0, mardi au stade TP Mazembe, à Lubumbashi, en match de la troisième journée de la phase de groupe de la 22ème édition de la Ligue de champions de la Caf. Un match très équilibré avec une équipe des Algériens très disciplinés en défense. La mi-temps est intervenue sur un score vierge (0-0). A la reprise, les deux équipes développant presqu'un jeu égal, se sont bien surveillées jusqu'à la (88ème) lorsque Meskak Elia, monté en cours de jeu à la place de Ben Malango, a ouvert le score à la grande satisfaction du public lushois. Mazembe l'emporte au bout du suspense et totalise 9 points en 3 à sorties. Le TP Mazembe va de victoire en victoire.