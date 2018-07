Afrique: Habib El Malki - Le Maroc est attaché à l'unité et à la prospérité de l'Afrique

Le Raja a réussi à se jouer de l'ASEC Mimosas. Dominateur dans le jeu, les Jaune et Noir de Côte… Plus »

Il a, en outre, souligné l'existence d'une forte volonté politique pour aller de l'avant vers la mise en œuvre des accords signés et l'exploration de nouveaux domaines de coopération, mettant en avant la place et le rôle distingué que joue la Tanzanie dans son environnement régional et continental, ajoute le communiqué. Il a, dans ce sens, relevé que le Maroc est attaché à l'unité et à la prospérité de l'Afrique, ajoutant que les efforts du Royaume pour rejoindre les différents blocs économiques régionaux visent à constituer des groupements économiques d'envergure susceptibles de resserrer les rangs du continent et garantir ses intérêts.

Evoquant la coopération parlementaire, il a appelé à intensifier les visites entre parlementaires des deux pays et à échanger les expertises et les expériences entre les deux institutions législatives, relevant qu'"une nouvelle page des relations d'amitié entre les deux Chambres vient de s'ouvrir à travers sa visite dans le Royaume du Maroc".

La visite que S.M le Roi Mohammed VI a effectuée en Tanzanie en 2016 a ouvert de nouvelles perspectives pour les relations entre le Maroc et ce pays d'Afrique de l'est, a affirmé, mardi à Rabat, le président de l'Assemblée nationale de la Tanzanie, Job Ndugai, actuellement en visite de travail dans le Royaume à la tête d'une importante délégation.

