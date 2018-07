Maroc: Le WAC force un précieux nul à Conakry

Le Raja a réussi à se jouer de l'ASEC Mimosas. Dominateur dans le jeu, les Jaune et Noir de Côte… Plus »

Une défaite, la deuxième contre un nul, qui, apparemment, a compromis au plus haut point les chances de qualification du Difaâ. Avec un petit point au compteur, les Doukkalis doivent faire un carton plein lors de la phase retour, ce qui n'est pas du tout évident même s'ils auront à se produire deux fois à la maison contre l'Entente de Sétif et le Mouloudia d'Alger, alors que leur dernier match sera à Lubumbashi pour croiser le fer avec les Congolais du TP Mazembe. Ces derniers ont réussi un sans-faute après s'être imposés pour la troisième fois au détriment du Mouloudia d'Alger (1-0).

Quant au DHJ (groupe B), c'est le scénario tant appréhendé qui a pris forme. Menant au score dès le début de la partie (4è mn) suite à un but de Mohamed Ali Bamaamer, les Jdidis n'ont pu préserver leur avance face à une équipe de Sétif, conduite par le cadre marocain Rachid Taoussi, qui a remis les pendules à l'heure à la 21ème minute avant de s'adjuger le gain du match à la 89ème minute grâce à des buts de Habib Bouguelmouna et Houssam Eddine Ghacha.

Une fois l'égalisation établie, les locaux n'ont plus lâché prise et ils étaient tout près de doubler la mise. Les protégés de Fouzi Benzarti doivent s'attendre à une confrontation âpre le 28 courant en accueillant ce même Horoya qui ne se fera certainement pas prier pour exploiter à bon escient la pelouse du Complexe Mohammed V, en bon état.

Comme précité, les Rouges, tenants du titre, sont en droit de se targuer de leur bonne opération suite à ce nul qui leur permet de boucler la phase aller du groupe C à la pole position (5 pts) ex aequo avec leur adversaire du jour.

Fortunes diverses pour le Wydad et le Difaâ à l'issue de la 3ème journée de la phase de poules de la Ligue africaine des clubs champions, disputée mardi. Le WAC peut s'estimer heureux d'avoir forcé le nul en déplacement face aux Guinéens de Horoya Conakry (1-1) au moment où le DHJ a cédé le pas du côté de Sétif devant les Algériens de l'ESS (2-1).

