Maroc: Journée de réflexion à Rabat sur la promotion de la médecine du sport

Une journée de réflexion et de concertation pour mettre en place une stratégie de promotion de la médecine du sport au Maroc a été organisée récemment à Rabat, en perspective de la conférence nationale sur la médecine du sport, prévue en octobre prochain dans la capitale.

Lors de cette rencontre organisée par l'Association marocaine de médecine du sport (AMMS), les participants ont discuté des grandes lignes de la stratégie nationale préconisée.

Cette stratégie, précise l'association, repose sur trois axes, à savoir l'amélioration continue des compétences du médecin du sport et des cadres médico-sportifs, à travers la création de structures universitaires de formation de base et de plans annuels de formation continue qui peuvent déboucher sur des études et des recherches scientifiques se rapportant à l'éducation physique et au sport.

Si le deuxième axe s'articule autour de l'amélioration continue de la qualité de prise en charge des sportifs à travers des réseaux de soins coordonnés et décentralisés sur tout le territoire national, le troisième volet insiste sur l'intégration de ces actions dans une dynamique participative pour combler le vide juridique et l'établissement d'une convention de partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère de la Santé.

Par ailleurs, les participants ont procédé au renouvellement du tiers sortant, conformément aux statuts de l'association, dans le respect des critères raisonnables d'une représentativité couvrant tout le territoire national et tous les secteurs d'activité en médecine du sport, souligne la même source.