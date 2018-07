Congo-Kinshasa: Examen d'Etat 2018 - Les 26 filles finalistes du CS Tusevo « recalées » puis « récupérées » ont réussi

L'AS Vita Club (RDC) et l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) se sont respectivement inclinées face à… Plus »

Contrairement aux finalistes admis pendant 4 jours dans les différents Centres d'examens, elles devaient faire une course avec handicap sur la base de 80 points. Contre toute attente, elles ont toutes réussi et obtenu leurs diplômes d'Etat sans pour autant repris les deux examens ratés.

Conscientes qu'elles n'allaient pas reprendre les deux examens le second jour, conformément aux us et coutumes en vigueur au ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP), elles devaient se battre sérieusement pour ne pas couler corps et biens.

