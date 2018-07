Congo-Kinshasa: Tenue de la 1ère réunion annuelle mixte de la Regideso

Le Directeur Général de la Regideso S.A, Clément Mubiayi Nkashama a procédé, hier mercredi 18 juillet 2018 au site de Binza-Ozone, dans la commune de Ngaliema, à l'ouverture des travaux de la 1ère réunion annuelle mixte.

Depuis la dernière réunion annuelle 2017, les choses ont évolué au sein de la Régideso S.A, et il était temps de état de cette évolution à travers une revue de la situation générale de l'entreprise dans le domaine de la réforme, de l'exploitation, des ressources humaines, du commercial, du développement et réhabilitation ainsi que la trésorerie.

Cela étant, Directeur Général a épinglé premièrement, dans le du plan de redressement de la Regideso S.A, la poursuite, jusqu'au décembre 2018, du contrat de service que l'Etat congolais et regroupement Terra Nove S2 ont signé. Les huit cadres désignés conformément aux dispositions dudit contrat continuent œuvrer à la satisfaction de tous.

Deuxièmement, un financement additionnel a été disponibilisé par Banque mondiale en vue de renforcer les capacités d'investissement l'entreprise. Troisièmement, la poursuite des travaux réhabilitation des équipements électro-mécaniques pour l'exploitation. C'est le cas de Mbandaka, Gbadolite, Kindu, Mushi,

Kananga centre, où des interventions ont été menées y Kisangani où un gros groupe électrogène a été installé. L'idéal de sécuriser ces équipements par de nouvelles acquisitions et direction générale s'y emploie résolument.

Quatrièmement, le DG a indiqué que le système d'information micro-textes est actuellement opérationnel dans tous les secteurs Kinshasa, Lubumbashi et Matadi. L'opération se poursuit l'équipement des bureaux auxiliaires de Kinshasa. Le projeté est de doter tous les bureaux auxiliaires d'abord des villes ci-haut citées, et de les étendre dans toutes les provinces. est projeté, dans un avenir proche, de régler le problème de l' électrique par des panneaux solaires dans tous les secteurs agences. Il est aussi question de poursuivre le renforcement capacités des acteurs du processus commercial par la formation, la conduite d'une équipe, en vue d'améliorer la facturation et remise sur pied de la technique de recouvrement assisté ordinateur. Ce qui permettra une amélioration des recettes, oublier la remise en état du secteur pour améliorer les conditions travail. La récupération des points de vente et l'opération de des compteurs s'effectue normalement. Il a noté que le réseau, particulièrement à Kinshasa, continue à demeurer un faible des indicateurs de l'entreprise.

Cinquièmement, le DG a confirmé la poursuite des d'intégration du système de gestion dans le domaine de comptabilité, des finances, des ressources humaines, l'approvisionnement et de la logistique. Les effets pervers du macro-économique sont encore perfectibles à ce jour. C'est dans environnement que se sont tenues ces assises.

A côté de la Banque Mondiale, la Régideso s'est réjouit l'intervention d'autres partenaires extérieurs comme l' Européenne et la Coopération française. Il a annoncé des en cours pour l'intégration de la coopération chinoise. C'est Clément Mubiayi a attiré l'attention de tous afin d'éviter distraction et contribuer à l'amélioration de l'entreprise.

Sixièmement, le DG a relevé que la Regideso perd presque la moitié de sa production d'eau à Kinshasa et dans certaine proportion dans toutes ses entités à cause des fraudes. le souci de mettre fin à cette situation et améliorer le rendement réseau, la direction générale, avec l'accord du d'administration, a pris la décision, au cours de sa réunion du septembre 2017, d'instituer à partir du 19 janvier 2018, une anti-fraude installée officiellement le 18 avril 2018 à Kinshasa titre expérimental.

Pour le président de la délégation syndicale, Fede Kavuka Musey, sage ne dit pas tout ce qu'il pense mais pense tout ce qu'il dit. aucune démagogie, l'actuel comité de gestion est en train de distinguer des précédents. En un temps record, ce comité de gestion renoué avec le dialogue social et ravivé la professionnelle. Le vœu de tous est d'aller loin. A ses syndicalistes, il a rappelé que l'une des missions nobles d' syndicaliste est le bien-être ou le mieux être. Ils ne peuvent pas détourner de cette philosophie sociale le respect mutuel et des textes.