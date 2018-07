Congo-Kinshasa: Les 5 préalables du Rassemblement pour des élections crédibles

L'AS Vita Club (RDC) et l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) se sont respectivement inclinées face à… Plus »

ERIC PAS D'ELECTIONS EN RDC, LE 23 DECEMBRE 2018 SI EXIGENCES DU PEUPLE NE SONT PAS PRISES EN En dépit des nombreux écueils délibérément montés par le pouvoir Monsieur Kabila contre le processus électoral en cours, l'adoption d'une loi électorale inique introduisant le seuil représentativité et la consécration du vote censitaire, l' de la machine à voter ainsi que la constitution d'un fichier renfermant près de 10.000.000 de fictifs, le Rassemblement se d'avoir démontré sa bonne foi et sa volonté inébranlable de aux élections de cette année, en déposant les candidatures de membres à la députation provinciale;

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.