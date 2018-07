Congo-Kinshasa: BCNUDH - Les injures de Thambwe Mwamba assimilées aux violations des droits de l'homme

Les FARDC sont épinglées comme le corps ayant commis le plus nombre des violations et responsables du tiers des cas documentés le BCNUDH.

Plus de 64 % des cas documentés ont été commis par des étatiques et de surcroît responsables des exécutions d'au moins 202 personnes. Les miliciens, toutes confondues, ont commis près de 36 % des cas de violation des droits l'homme.

Quant au déplacement raté du patron de l'ONU en RDC, Florence a récusé le terme de « pied de nez » fait à la Monusco. Attribuant raté de ce mois au problème d'agenda, elle a soutenu que les entre la Monusco et le gouvernement congolais sont cordiales. Et l'option du voyage est toujours là.

Esta a fui sa ville natale de Nizi avec son mari et ses deux jeunes enfants. Ils sont retournés à Chioma dans la province de l'Ituri, mais ne peuvent pas retourner à Nizi à cause de la violence continue.

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.