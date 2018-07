Congo-Kinshasa: Le Parlement ce jeudi en Congrès - Une question à Kabila, 3me mandat ou pas ?

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution du février 2006, spécialement ses articles 77, 100, 119 et 120,

DECISION CONJOINTE N°RDC/ASS.NAT-SEN/003/2018 DU 18 JUILLET PORTANT CONVOCATION DE L' NATIONALE ET DU SENAT EN Les Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat

Antonio Guterres, a déclaré, en fin de semaine dernière, l'entourage de Kabila lui a garanti qu'il allait annoncer de « grandes décisions » concernant son avenir politique et qu'il voulait laisser l'impression que cela était fait sous la pression la communauté internationale. Selon ce haut responsable onusien, rendez-vous manqué avec le président congolais, le 10 juillet Kinshasa, avait pour soubassement principal la nécessité, pour Kabila, de réfléchir profondément et sereinement à ces « décisions ».

Ce que des millions de Congolaises et Congolais voudraient entendre sa propre bouche, ce n'est pas son engagement à respecter Constitution, ni le bilan de ses 17 ans à la tête du pays, mais décision de se porter candidat ou non à la présidentielle de 2018. Dans l'hypothèse où il ne se représenterait pas, l'attention tout un pays va se focaliser sur l'identité de son virtuel « », dont chacun voudrait connaître l'identité avant qu'il n' déposer son dossier à la CENI.

Va-t-il s'incliner devant la Constitution et l'Accord du 31 décembre 2016, qui lui interdisent de postuler pour un troisième mandat ? C'est la grande question à laquelle il ne peut plus se dérober et à laquelle l'opinion tant nationale qu'internationale attend une réponse et définitive. Evasif jusque-là sur son avenir politique, en dépit des pressions tant internes qu'externes visant lui faire jouer cartes sur table, Joseph Kabila a continué à semer le doute dans les esprits quant à sa volonté de prendre sa « retraite politique » au de l'élection de son successeur au poste, le 23 décembre 2018.

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.