Cote d'Ivoire: Compétitivité des PME - Préparation à des sources alternatives de financement

Il est reparti en trois portions, la part de financement du gouvernement ( 50%), les partenaires techniques et financiers à hauteur de 20% et le secteur privé lui-même à 30%.

Pour le nouveau ministre de ce portefeuille, Adama Koné, la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire est les Etats Unis est réelle, en témoigne la visite du Président Ouattara à la Maison blanche fin 2017, les rencontres d'opérateurs économiques entre les deux pays, l'annulation d'une dette de plus de 115 milliards Fcfa des Etats Unis envers la Côte d'Ivoire, le Programme compact du Millenium challenge corporation permettant au pays de bénéficier d'un don de plus de 282 milliards Fcfa. « Grâce à l'amélioration de l'environnement des affaires, la Côte d'Ivoire enregistre l'arrivée massive d'hommes d'affaires tant de la diaspora que de l'étrangers », souligne le ministre

Pour lui, ces journées d'échanges sur ces sources de financement et sur le dispositif Agoa, sont donc une réelle opportunité. C'est pourquoi il a félicité l'Ambassadeur, Inza Camara, qui a permis à des partenaire s techniques américains (Ovamba , The Stevenson Group, Public Bloc, Experts Agoa) d'effectuer le déplacement pour assister les Pme ivoiriennes dans la solution de financement.

Selon le vice président de la Cci-CI, Bakary Maguiraga, « la promotion et le développement des Pme sont au cœur des actions du gouvernement, dont le Programme Phoenix s'est fixé pour objectif d'atteindre une masse critique de 120 000 PME à l'horizon 2020, à travers le développement de quatre axes, parmi lesquels se trouve la facilitation d'accès aux marchés et au financement pour les entreprises.

Comment préparer les entreprises ivoiriennes pour qu'elles puissent s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiale. C'est cette problématique qui a permis à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) d'organiser en partenariat avec le Service de promotion économique de la Côte d'Ivoire à New York conduit par l'ambassadeur Inza Camara une conférence inaugurale sur les mécanismes de financement des coopératives agricoles et Pme Ivoiriennes, le mercredi 18 juillet, à Abidjan-Plateau.

