Algérie: ﻿ Port d'Oran/Accueil des voyageurs - La mobilisation doit être "permanente" (commission parlementaire)

Oran — Le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Emigration relevant de l'APN, Abdelhamid Si Affif, a souhaité mercredi à Oran que la mobilisation pour un bon accueil des voyageurs au niveau du port d'Oran soit "permanente" et pas uniquement durant la saison estivale.

Le même responsable a salué la "sensible amélioration" enregistrée en matière d'accueil des voyageurs, tout en relevant des "lacunes qui perdurent".

"Je suis d'emblée impressionné par la mobilisation des services de la police et la douane pour accueillir nos concitoyens établis à l'étranger. J'espère qu'une telle mobilisation soit permanente et non pas occasionnelle", a déclaré M. Si Affif, à la presse à l'issue de la visite qu'il a effectuée au niveau du quai Casablanca où venait d'accoster un car-ferry battant pavillon national en provenance d'Alicante (Espagne), avec à bord quelque 1100 passagers et 292 véhicules.

Il a précisé que la délégation qu'il préside composée de 14 députés voulait "s'enquérir des conditions d'accueil des Algériens établis en Europe, et ce, conformément aux instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui accorde un intérêt particulier à notre communauté résidant en Europe ou ailleurs, sachant que leur nombre est de 7 millions de compatriotes dont 4,5 millions vivant en France".

Le même responsable a estimé, en outre, qu'en réservant un bon accueil à cette catégorie, "l'on contribue notamment à consolider le sens du patriotisme chez les nouvelles générations d'Algériens d'outre-mer".

C'est aussi le même message qu'il a réitéré, au cours de la réunion du comité chargé du dispositif de facilitation lors de la saison estivale, à laquelle ont pris part les premiers responsables des différents secteurs concernés.

A ce titre, le directeur régional des douanes d'Oran, Issolah Noureddine, a mis en exergue les "mesures et facilitations adoptées pour accueillir la communauté algérienne dans les meilleures conditions, au niveau de la gare maritime d'Oran, telles que le couloir vert réservé aux familles et aux personnes âgées, ainsi que le couloir d'urgence", souhaitant au passage la "multiplication des scanners et autres équipements modernes, pour un contrôle plus rapide et plus efficace", a-t-il dit.

Pour sa part, le chef de la 1re brigade de police des frontières algériennes au niveau du port d'Oran, Riza Aidel, a fructifié le rôle joué par la brigade navigante, qui a entamé son travail le 17 juin dernier en permettant aux voyageurs d'accomplir à l'intérieur même des bateaux les procédures d'usage, "une manière de faire qui leur fait gagner beaucoup de temps à leur arrivée au quai", s'est-il félicité.

Les interventions des députés présents ont axé notamment sur la nécessité de réussir une meilleure coordination entre les services concernés pour garantir davantage de facilités aux voyageurs, après avoir remarqué des "carences dans ce registre", tout en accordant un intérêt particulier à "la communication, d'autant que certains voyageurs ignorent même la possibilité d'effectuer les procédures policières d'usage à l'intérieur des cars ferrys", a fait remarquer l'un d'entre eux.

Quant au représentant de la direction de l'entreprise du Port d'Oran, il a promis d'autres mesures en faveur des voyageurs "une fois l'entrée en service du quai Conakry, dont les travaux d'aménagement ont été achevés", un deuxième quai qui sera d'une "grande utilité surtout lors de la période des retours des ressortissants algériens vers leur lieu de résidence", annonçant dans la foulée le lancement prochain d'un projet d'une escalade au niveau du port d'Oran.