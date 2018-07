Algérie: Importation des produits finis - L'application du droit additionnel probablement début septembre 2018

"Nous avons rencontré les représentants des filières agroalimentaire, plastique, céramique et aluminium. Nous allons rencontrer cette semaine les filières de l'électroménager, le papier et carton, ainsi que celle de la tomate industrielle, pour préparer la liste des produits qui seront soumis au DAPS avec la fourchette de taux qui seront proposés par les opérateurs. A partir de cela la commission spécialisée va proposer des taux de 30% à 200%, selon la couverture du marché", a-t-il fait savoir.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une rencontre du club des exportateurs de produits agricoles, M. Djellab a expliqué que son département avait entamé les rencontres avec les représentants de différentes filières pour s'enquérir de leurs propositions et attentes, et ce, avant l'entrée en application du DAPS, institué par la loi de finances complémentaire 2018.

