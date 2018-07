Afrique du Sud: Emission d'un timbre-poste en hommage à Nelson Mandela à l'occasion du centenaire de sa naissance

Cette structure poste dispose de 18 guichets postaux dotés en nouveau équipements, de guichets spéciaux dédiés aux personnes âgées et aux personnes aux besoins spécifiques, outre un guichet postal dédié aux opérateurs relevant du secteur, à savoir, l'EMS " Service Courrier Express" et Algérie Télécom.

La cérémonie d'émission du timbre-poste a été supervisée, au Musée de l'histoire de la poste et des télécommunications à la Grande Poste d'Alger, par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imène Houda Feraoun, ainsi que par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.L'idée de l'émission d'un timbre-poste unifié est née sur initiative de l'Union postale universelle (UPU) lors des travaux de sa 37e session abritée par Alger, en avril dernier, en hommage à cet homme qui a voué sa vie à la lutte contre l'apartheid dans son pays, l'Afrique du Sud.

