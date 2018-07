Maroc: Négociations accord UE-Maroc - Mise en garde contre la remise en cause des arrêts de la CJUE

L'AS Vita Club (RDC) et l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) se sont respectivement inclinées face à… Plus »

A ce propos, Ghali Zubair a tenu à préciser que "la décision prise par les ministres européens lors de leur dernière réunion de signer un amendement de l'accord commercial et de libre échange avec le Maroc ne concerne nullement l'accord de pêche qui avait expiré et dont les négociations pour son renouvellement avaient échoué".

Par ailleurs, le président de l'autorité sahraouie du pétrole et des mines ne perçoit pas qu'un tel accord jugé "illégal" par la Cour de justice, sera adopté par le Parlement européen, constitué en moitié d'élus issus des partis de la gauche et des Verts.

"L'accord de pêche UE-Maroc a pris fin officiellement le 14 juillet 2018. Malgré les réunions et les négociations menées par les deux parties signataires, il n'a pas été possible de le renouveler. Il est quasiment difficile de le renouveler", a-t-il soutenu, précisant que "la flotte européenne avait reçu l'ordre de quitter les eaux territoriales du Sahara occidental la nuit du dimanche 14 juillet 2018".

Sous l'intitulé "Qu'est-ce qui se passe dans les négociations entre UE et le Maroc?", le Dr Ghali Zubair a apporté dans une contribution reprise par la presse sahraouie des précisions sur la teneur de ces négociations et des explications sur leurs inconsistances.

Le président de l'autorité sahraouie du pétrole et de mines, Ghali Zubair, a expliqué mardi que les négociations que mènent actuellement le Maroc et la Commission européenne et qui concernent l'exploitation des richesses agricoles et halieutiques du Sahara occidental, se rapportent à deux processus différents pour lesquels avaient été émis deux jugements distincts par la Cour de justice européenne (CJUE).

CHAHED EL HAFEDH - Le président de l'autorité sahraouie du pétrole et des mines, Ghali Zubair, a affirmé que la décision du Conseil de l'Union européenne de signer un amendement à l'accord d'association UE-Maroc, ne signifie nullement le renouvellement de l'accord de pêche liant les deux parties, affirmant que celui-ci avait expiré le 14 juillet 2018 et fait l'objet d'une condamnation par la CJUE pour son élargissement "illégal" aux eaux territoriales sahraouies.

