Algérie: Promotion des exportations des produits agricoles - Un plan d'action soumis au Gouvernement en septembre

Ces groupes s'attèlent également au lancement d'une plateforme numérique comportant les procédures et résolutions régissant l'exportation de produits agricoles et faciliter davantage les opérations de change lors de l'exportation, tout en renforçant les capacités nationales en matière de laboratoires d'analyses de ces produits, a-t-il poursuivi.

Les groupes, ajoute le ministre, s'emploient à l'examen des voies et moyens à même de renforcer l'accompagnement lors des foires et salons à l'étranger avec l'installation de la commission nationale de la réactivation des programmes de manifestations économiques internationales ainsi que l'élaboration du cadre règlementaire pour l'octroi des autorisations aux exportateurs de produits agricoles, outre le développement du guide pratique de l'exportateur de produits agricoles qui est en cours de réalisation.

