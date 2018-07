Afrique de l'Est: Ethiopie-Erythrée - La paix dans les faits...

Encore une journée historique pour l'Ethiopie et l'Erythrée. Après 20 ans de guerre et de… Plus »

Au sujet du trafic aérien, Ethiopian Airlines, leader du secteur en Afrique, a déclaré vouloir assurer dans un premier temps un aller-retour quotidien entre Addis Abeba et Asmara. Mais « en raison de la demande que nous constatons, je pense que nous allons porter la fréquence à deux vols par jour, trois par jour et même plus », a rapidement déclaré le directeur général de la compagnie, Tewolde GebreMariam.

Et au cours des dernières semaines, les diplomates des deux pays ont multiplié les rencontres. Davantage le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed et le président érythréen, Issaias Afeworki ont co-signé une déclaration mettant officiellement fin à vingt ans d'état de guerre, il y a deux semaines.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.