Burkina Faso: Autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou - Les viseurs sur le tronçon Bobo-frontière Côte d'Ivoire

Le comité de suivi du Projet de construction de l'Autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou a tenu sa première session ordinaire, le mercredi 18 juillet 2018 à Ouagadougou.

Dans le cadre du Traité d'amitié et de coopération (TAC), la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont mis en place le Projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro- Ouagadougou afin de rendre permanent et rapide le trafic entre les deux territoires.

C'est dans cette veine que le comité de suivi s'est réuni à Ouagadougou, le mercredi 18 juillet 2018, pour faire le point sur le niveau d'instruction du projet et échanger sur les modalités de fonctionnement du comité.

Selon le coordonnateur, Moumouni Ilboudo, les études de la première partie du projet qui a concerné le tronçon Ouagadougou- Bobo-Dioulasso étant achevées, la réunion va permettre de coordonner celles du tronçon Bobo-Dioulasso- Banfora-frontière Côte d'Ivoire. Il a indiqué qu'il s'agit des études de faisabilité technique, économique, d'impact environnemental et social, d'un coût total d'un milliard 291 millions 500 mille F CFA financé par l'UEMOA.

« Afin de disposer d'informations techniques et financières fiables à la mobilisation des ressources pour la réalisation des travaux, les deux pays ont sollicité le concours de l'UEMOA dans la réalisation des études techniques », a-t-il rappelé. De son avis, un consultant sera recruté pour faire avancer le projet. « Nous disposons de 24 mois. Nous mettrons tout en œuvre pour respecter ce délai », a promis le coordonnateur.

Promouvoir l'intégration africaine

A l'entendre, le comité est aussi en pourparlers avec les partenaires techniques et financiers pour la réalisation des activités. En rappel, le projet s'inscrit dans le cadre global de l'intégration et la coopération entre les pays africains, et vise principalement l'amélioration de la compétitivité de l'économie des deux pays.

Il a pour objectif de rendre dynamique les échanges économiques entre les pays concernés, de réduire les coûts de transport des produits d'échange et de sécuriser les usagers. Il va également permettre de diminuer le temps de parcours sur le tronçon, supprimer les barrières tarifaires non commerciales et contribuer à la lutte contre la pauvreté.

Ce sont environ 600 km de route qui seront bitumés. Il est question de construire une autoroute fermée par rapport au territoire environnant, avec neuf échangeurs dont des bretelles d'accès équipées entre autres, de postes de péage, cinq aires de repos comprenant des parkings et des toilettes, cinq aires de service avec parking, station-service, restaurant, bloc sanitaire.

Du coté burkinabè, le financement déjà acquis et destiné à la réalisation des études est de 4 023 814 483 FCFA dont 2 732 314 483 FCFA issu du budget de l'Etat.