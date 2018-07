Gabon: UOB - Le temple de savoir gabonais célèbre le centenaire de Nelson Mandela

« J'ai combattu la domination blanche, et j'ai combattu la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes vivraient en harmonie, avec des chances égales. C'est idéal que j'espère voir se réaliser.

Mais Seigneur, s'il faut, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir » dixit Queen Anne Zondo, Ambassadrice de la République d'Afrique du Sud au Gabon, citant Nelson Mandela. C'était ce mercredi 18 juillet 2018 à l'Université Omar Bongo, à l'occasion du centenaire de Madiba. Une conférence publique sous le thème : « Nelson Mandela : une vision, un leadership, une mission au service de l'humanité » a été organisée dans ce temple de savoir gabonais, pour commémorer les 100 ans du Nobel de la Paix de décembre 1993.

18 Juillet 1918---18 juillet 2018, il aurait eu un siècle de vie. Nelson Mandela, cette icône sud-africaine a passé la quasi-totalité de sa vie à lutter contre les injustices, les discriminations, les inégalités raciales et bien d'autres maux qui minent les sociétés humaines. Pour marquer cette journée, une conférence publique sous le thème : « Nelson Mandela : une vision, un leadership, une mission au service de l'humanité » a été organisée par l'Ambassade de la Nation Arc-en-ciel à l'Université Omar Bongo de Libreville. Et ce, en présence des étudiants, enseignants et du corps diplomatique accrédité au Gabon.

Plusieurs interventions ont fait l'objet de rappels d'une part, et de témoignage d'autre part. C'est le cas par exemple de Queen Anne Zondo, Ambassadrice de la République d'Afrique du Sud au Gabon. Elle estime que cette journée est particulière. « On célèbre et on rend hommage pour la vie et l'héritage de notre icône mondiale. S'il était vivant, il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Nous célébrons également le centenaire de Maman Albertine Sisulu, qui a aussi consacré sa vie à la lutte pour la liberté. En cette année centenaire, nous rendons hommage à l'un des plus dignes fils d'Afrique, qui est aussi l'icône mondiale et nous célébrons Nelson Mandela en tant que pilier de la lutte, combattant de la liberté et le premier président de la République d'Afrique du Sud à être démocratiquement élu. En célébrant le centenaire de la naissance de Madiba, nous gardon en mémoire son engagement sans faille pour la justice, pour l'égalité et pour une Afrique libre et un monde uni et meilleur ».

L'universitaire gabonais, Stéphane Serge Ibinga a rappelé qu'il existe des liens d'amitié et de fraternité entre le Gabon et la Nation Arc-en-ciel. C'est d'ailleurs le Gabon et son Université Omar Bongo qui ont eu le privilège de recevoir la visite de cet illustre fils du continent en février 1991, un an après être libéré de prison le 11 février 1990.Cet enseignant d'université soulignera aussi que Mandela a inspiré plusieurs leaders politiques contemporains. Barack Obame en est l'exemple. Le premier président Afro-Américain n'a jamais caché sa fierté d'avoir été inspiré par Madiba.