Gabon: Libreville - L'Ambassade d'Afrique du Sud près le Gabon au nom de Mandela en mode solidarité à la Maison Fraternité Saint Jean.

Libreville, ce 18 juillet 2018. Les agents de l'Ambassade de l'Afrique du Sud près le Gabon ont passé 67 minutes à s'occuper des personnes âgées de la « Maison Fraternité Saint Jean » sise à l'église Saint Marie d Libreville. Une œuvre utile pour commémorer, non seulement, les 67 ans de lutte anti-apartheid, mais également, célébrer le centenaire de l'icône sud-africaine Nelson Mandela, alias Madiba. Plusieurs actions ont été menées durant les « 67 minutes », soient Une heure et 7 minutes.

Préparer le petit déjeuner, échanger avec les personnes âgées et nettoyer les alentours de la « Maison Fraternité Saint Jean », sont autant d'activités qui été menées par Queen Anne Zondo, Ambassadeur d'Afrique du Sud au Gabon et ses collaborateurs. Pour commémorer cette journée centenaire de Madiba, l'ambassade s'est inspirée de ses principes : « si vous voulez me célébrer, donner de votre temps pour les autres » pouvait-il professer. Comme qui dirait : « La plus grande forme de culte rendue à Dieu, c'est être au service de l'autre » .

67 minutes au service des personnes âgées. C'est le temps consacré par les agents de l'Ambassade aux cotés des pensionnaires de la « Maison Fraternités Saint Jean ». Les 67 minutes symbolisent également les 67 années de lutte contre l'apartheid. Un combat mené par le Nelson Mandela et beaucoup de ses compagnons. Vêtus de leur t-shirt blanc à l'effigie de Nelson Mandela, Queen Anne Zondo, et les siens ont fait œuvre utile.

Pour marquer cette journée dédiée au Centenaire de Madiba, l'Ambassade a offert un ballot de couches et un portrait de Mandela aux 12 pensionnaires. Le choix des lieux n'est pas le fait du hasard précisera la diplomate Sud-Africaine. « Nous avons identifié cette maison de retraite pour exprimer notre marque de solidarité envers des personnes âgées. Nous avons mobilisé et œuvré avec ces quelques jeunes pour leur enseigner les valeurs de partage, de compassion et de solidarité à l'égard des vieilles gens. Aussi, fallait-il leur montrer qu'il est important de s'occuper de ces personnes vieilles, parfois source de bénédiction. Le pardon et le don de soi doivent être des vertus à partager » assure-t-elle.

Pour rappel, la Fraternité Saint Jean est une œuvre caritative de l'Archidiocèse d Libreville. Elle est fondée en 1993.L'ordinaire du lieu reconnait e service à l'égard des plus pauvres comme un don de Dieu pour son Eglise. Pour Sœur Lydie Oyane, Responsable de la Fraternité Saint Jean « La structure a une capacité d'accueil de 12 places. Les demandes sont nombreuses, mais la capacité ne perm pas de répondre aux besoins des nécessiteux. Nous œuvrons contre l'isolement des personnes âgées et la maladie. Nous œuvrons également pour les sans-logis à nos portes, les enfants qui ont faim, les marginaux et les sans voix ... »

Le Prix Nobel de la Paix aurait eu un siècle ce 18 juillet 2018.Il reste pour beaucoup de générations mondiales, une icône, un exemple de lutte contre l'injustice, la discrimination et bien d'autres vices. Comme il aimait à le dire : « J'ai combattu la domination blanche, et j'ai combattu la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes vivraient en harmonie, avec des chances égales. C'est idéal que j'espère voir se réaliser. Mais Seigneur, s'il faut, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir ». Madiba aurait eu ses 100 ans ce 18 juillet 2018.

