Gabon: Droit de l'Homme - Le PAYNCOP encourage de le respect du droit international des droits de l'Homme au pays

Le Secrétariat Permanent du Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix (PAYNCOP), a récemment célébré en différé, la journée internationale pour la vérité sur la violation des droits de l'Homme à Libreville à la faveur d'une formation sur « Le respect des droits humains comme fondement d'une société pacifique ». Objectif de cette rencontre, promouvoir le respect des droits de l'Homme à travers l'identification des cas de violations des droits de l'homme dans le contexte gabonais et la proposition de pistes de solutions à titre préventif ou curatif.

Le Réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix (Payncop) section Gabon a récemment organisé une formation sur le droit international et les droits humains grand public à l'Université Omar Bongo (UOB). L'activité a pu former une vingtaine de participants, essentiellement des jeunes issus des associations de jeunesse dont les objectifs sociaux sont la promotion des droits de l'Homme, la promotion du Droit, de la culture de la paix, et la lutte contre la radicalisation.

Se prononçant sur l'importance de cette formation, Gessh James Moussavou, Responsable de la Communication et de l'Information au Secrétariat permanent PAYNCOP, a indiqué qu'« Afin que chaque jeune puisse être le porte étendard de la culture de la paix dans la société gabonaise, il fallait donc : renforcer les capacités des participants sur la définition, le champ d'application et les caractéristiques d'une violation des droits de l'homme, permettre aux participants d'être assez outillés compétents pour mener des actions licites lorsqu'ils sont confrontés aux cas de violation flagrante d'un droit humain sur le terrain, et susciter l'esprit d'analyse sur la question des violations des droits de l'Homme au Gabon ».

D'où les thèmes tels que « Introduction à la notion de « droits de l'homme » (Historique, définition) ; « Introduction à l'identification des cas de violation des droits de l'Homme » ; « Instruments de la protection des droits de l'Homme (instruments universels : textes internationaux sur les droits de l'Homme/ instruments régionaux, cas de l'Afrique : Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples de 1981) » et « Comment le respect des droits de l'Homme participe-t-il à la construction et la consolidation de la paix ? ».

Intervenant sur l'histoire des droits de l'homme, Bertrand Homa Moussavou, Avocat au Barreau du Gabon, et président de la Commission Nationale des Droits de l'homme au Gabon, a déclaré sur la situation des droits de l'homme au Gabon « qu'il y a tout simplement une politique favorable à la protection et la promotion des Droits de l'Homme. La Commission des Droits de l'Homme elle-même à cette mission. La mission de protection et de promotion. Il est évident que, ce n'est pas la Commission qui va vers les êtres humains, vers les nationaux, vers les compatriotes, ceux sont les compatriotes qui viennent vers la Commission. Si certains compatriotes, estiment qu'il y a effectivement quelques atteintes à leurs Droits de l'Homme. Ils peuvent bien saisir, la Commission Nationale des Droits de l'Homme : par une requête, par une demande, par une plainte, et la Commission Nationale va se réunir pour l'étudier. Et préparer, une recommandation à l'endroit de l'institution en cause. Voilà ! »

Depuis août 2016, suite à la crise post-électorale, l'on assiste à la recrudescence des actes de violation flagrante des droits de l'homme au Gabon notamment les cas d'enlèvements ou de disparition de personnes. C'est donc fort conscient ces agissements fragilisant la culture de la paix dont le principe 3 recommande le respect de tous les droits de l'Homme, que le Secrétariat Permanent du Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix, a tenu à célébrer la journée internationale pour la vérité sur la violation des droits de l'Homme dans le but d'interpeller la société civile, mais surtout les pouvoirs publics sur la nécessité de consolider une société pacifique à travers le respect des droits humains.