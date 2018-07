Afrique du Sud: Journée Nelson Mandela - S'approprier l'héritage de Madiba face aux défis d'avenir

Lors de la célébration de la Journée internationale Nelson Mandela tenue à l'Ucad, l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Sénégal, Lenin Shope, a procédé à un don de livres au Département d'anglais de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines. Ce sont des livres personnels du diplomate sur la vie de Nelson Mandela, sur l'Afrique du Sud, etc.

S'adressant aux jeunes, Aliou Sow leur a conseillé de développer le sens du leadership et de la patience, en plus du patriotisme pour faire face aux obstacles de la vie, dans l'optimisme, à l'image de Madiba. Procédant à une comparaison avec les conditions difficiles des étudiants qui seraient tentés par le pessimisme, il fait noter que Mandela continuait ses études même en prison, alors que nos universités ne sont pas des geôles.

Le Professeur d'anglais Aliou Sow, spécialiste de l'apartheid, exposant sur le thème « Héritage de Nelson Mandela, Jeunesse africaine et perspectives », a martelé que la force de Mandela est qu'il a refusé la vengeance et l'inversion des malheurs après les difficultés auxquelles il a fait face.

A côté des politiques, il convient de souligner l'action déterminante des artistes et acteurs culturels qui se sont beaucoup mobilisés, à commencer par Youssou Ndour et sa chanson « Nelson Mandela », popularisant ainsi la cause de Madiba.

L'ambassadeur pense que cette conférence tenue à l'Ucad peut inspirer les futurs leaders africains parmi les jeunes et favoriser davantage le développement du continent en se fondant sur les idéaux et principes de Mandela. M. Shope affirme aussi que les Sud-africains n'oublieront jamais le rôle important du Sénégal dans la lutte contre l'odieux système d'apartheid.

Le hall de la salle de conférence de l'Ucad 2 a accueilli une exposition de photos, avec plusieurs clichés et dessins retraçant la vie et le parcours de ce leader hors-pair.

Pour commémorer ce héros décédé le 05 décembre 2013, l'ambassade de la République d'Afrique du Sud à Dakar, le ministère sénégalais de la Culture et le Rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) ont tenu une conférence sur le thème « Héritage de Nelson Mandela, Jeunesse africaine et perspectives ».

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.