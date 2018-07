Seychelles: Discussions en cours pour moderniser le Code civil

Le Code révisé devrait prévoir les droits civils des Seychellois sous une forme moderne et refléter et protéger de manière appropriée les institutions sociales actuelles.

Comme le Code civil en entier est un document de plus de 1000 pages, seules les questions pertinentes et sensibles seront débattues. Ceux-ci sont l'égalisation des droits des enfants, le partage des biens dans une relation «en ménage», les droits des copropriétaires et la possibilité de disposer librement des biens lorsqu'il y a un décès entre autres.

Le partage des biens entre couples non mariés et la possibilité de disposer librement de biens à la mort ont été quelques-uns des points soulevés lors de la première journée de discussions pour la révision du Code civil des Seychelles.

