Sénégal: Mémorial « Bateau le Joola » à Ziguinchor - Un comité consultatif installé par le ministre de la Culture

« Il faut savoir que le site sera, à la fois, un site de recueillement et de prières, mais également un musée. Et j'attends des associations qu'elles me proposent un projet muséal élaboré, une architecture interne du musée », a-t-il suggéré.

A son avis, pour l'instant, le site couvrant la bande de terre allant des usines Tessito et Sosechal, toutes deux fermées dans le quartier Escale jouxtant le port de commerce de Ziguinchor, s'impose naturellement car répondant aux critères essentiels retenus par les parents des victimes, notamment la localisation sur les berges du fleuve et sur la route de passage du bateau.

« Il a pour mission de formuler des avis ou propositions à l'attention du ministre de la Culture, en vue d'une bonne et consensuelle exécution, ainsi que d'une optimisation des résultats dans l'atteinte des objectifs assignés au « Mémorial Bateau le Joola », a-t-il indiqué. Non sans souligner que le processus a été long.

