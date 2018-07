Maroc: 238.000 élèves de l'enseignement public ont eu leur bac

Le Raja a réussi à se jouer de l'ASEC Mimosas. Dominateur dans le jeu, les Jaune et Noir de Côte… Plus »

Le ministère a, dans ce sens, salué l'adhésion "exemplaire" des enseignants dans la mise en œuvre des nouvelles mesures visant à renforcer la crédibilité du baccalauréat marocain et assurer l'égalité des chances pour tous les candidats, ainsi que l'assiduité dont ils ont fait preuve lors de cette échéance nationale importante, tout en mettant en avant les efforts déployés par les autorités publiques, les services sécuritaires et les médias, en vue d'assurer le déroulement de ces examens dans les meilleures conditions.

Le nombre d'élèves en situation de handicap qui ont bénéficié de l'adaptation des épreuves de l'examen national unifié du baccalauréat et des conditions de déroulement et de correction a atteint 172 élèves, avec un taux de réussite de 86,62 %, alors que le nombre de candidats libres admis lors de cette session a atteint 21.242 élèves, soit un taux de réussite de 37,49 %.

Concernant la répartition des admis par branche, le ministère a ajouté que le nombre total de bacheliers des branches scientifique, mathématique et technique a atteint 152.944 élèves avec un taux de réussite de 72,69 %, alors que pour les branches littéraires et de l'enseignement traditionnel, leur nombre s'est élevé à 84.515 élèves avec un pourcentage de réussite de 70,89 %.

Un total de 238.550 élèves, inscrits dans l'enseignement publié et privé, ont passé avec succès les examens du baccalauréat lors des sessions ordinaire et de rattrapage 2018, avec un taux de réussite de 71,91 % contre 65,20 % en 2017.

