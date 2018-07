Afrique: Le gros cadeau de l'Asec au Raja

"Nous avons eu en face une très bonne équipe de l'Asec. Même lorsqu'ils ont écopé d'un carton rouge et joué sans leur gardien, ils sont restés très engagés dans le jeu. Il fallait, à notre niveau, faire l'essentiel. C'est ce que nous avons réussi en gagnant ce match. C'est mon premier match avec l'équipe du Raja. J'étais dans le championnat grec. Le Raja aussi, vient de reprendre la compétition. Et donc, nous étions un peu en manque de compétition".

"C'est une situation déplorable que nous avons connue aujourd'hui. C'est un fait de jeu sifflé par l'arbitre et qui a déstabilisé un peu notre organisation. Après le carton rouge de notre gardien de but, nous avions épuisé les trois remplacements. Mais, nous avons tout donné pour essayer de revenir à la marque. Il nous faut prochainement aller chercher des victoires".

"Lorsque dans un match de football vous vous créez de nombreuses occasions de but et que vous ne concrétisez pas, il ne faut s'en prendre qu'à soi-même. L'ASEC avait ce match à portée de main. Malheureusement, les attaquants ont manqué de lucidité. Et cette bourde du gardien de but qui nous prive d'un match nul. Bref nous n'allons pas refaire le match. Il faut travailler pour essayer de gagner le match retour dans dix jours, à Casablanca.

Sonnés par l'ouverture du score marocaine et diminués numériquement, les poulains du coach Amani Yao ne baissaient pour autant pas les bras. Au contraire, ils se montraient dangereux et sur une de leurs offensives, Yao Kouamé Alphonse dit Fonsinho touchait à deux reprises le poteau.

L'Asec Mimosas qui avait déjà effectué ses trois remplacements sur ce match, a dû transformer Issa Sanogo, un joueur de champ, en gardien de but. Du coup, le milieu de terrain changeait de maillot et enfilait des gants pour prendre position dans les buts. Son regard d'aigle n'aura aucune influence sur Benhalib, qui le prend à contre-pied (1-0, 73e).

Dans cette opposition, tout s'est joué en seconde période. Notamment, à la 67e minute de jeu, où le gardien Cissé Abdoul Karim en voulant relancer la balle donne un coup à un joueur adverse qui s'écroule dans la surface de réparation. L'arbitre du match expulse non seulement le gardien, mais accorde, en plus, un pénalty au Raja.

