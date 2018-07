Afrique: Le Djoliba s'impose et reste dans le coup

L'AS Vita Club (RDC) et l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) se sont respectivement inclinées face à… Plus »

" Sur l'ensemble du match, on a eu des déchets. L'adversaire a profité de nos failles pour faire la différence. C'est vrai qu'il y a toujours des détails, mais le football est fait ainsi. Nous allons nous battre pour gagner à domicile et savoir comment envisager notre avenir dans la compétition ".

Les joueurs ont fait le travail. Ils ont livré un gros match. En première période, on a tenté de faire le jeu même si l'équipe congolaise nous attendait avec un bloc. Nous avons marqué juste avant la pause et peu après. Une situation presque idéale. Il reste encore du chemin, ce n'est que la phase aller. Nous irons au Congo dans dix jours pour gagner et nous ferons le point ensuite ".

A l'issue de la phase aller, absolument rien n'est joué. Enyimba occupa la position de leader avec deux points d'avance sur le Djoliba et Williamsville et trois points sur le CARA. Belle empoignade en perspective lors des trois journées à venir.

