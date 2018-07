Cote d'Ivoire: Traité d'amitié Côte d'Ivoire-Burkina - Le 7è sommet se tiendra du 23 au 27 juillet, à Yamoussoukro

La 7è Conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (Tac), entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, se tiendra du 23 au 27 juillet, à Yamoussoukro, la capitale administrative et politique de la Côte d'Ivoire.

Cette rencontre co-présidée par les Présidents ivoirien, Alassane Ouattara et burkinabè, Roch Christian Kaboré, «portera essentiellement sur l'état de mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la 6è Conférence au sommet du Tac et sur la signature de nouveaux accords de coopération», a expliqué le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Tiémoko Touré.

A noter que le 6è Tac s'était déroulé du 13 au 18 juillet, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Onze accords bilatéraux avaient été signés entre les deux pays.

Franck YEO

