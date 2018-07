Angola: La naturalisation des joueurs est un phénomène mondial

Les centres d'emploi ont enregistré 203.231 demandes d'emploi entre 2013 et 2017, dont 66.438 femmes (33%) et… Plus »

Le sport national a déjà connu la naturalisation des athlètes, le plus récent étant le footballeur congolais démocratique, Daniel Mpele Mpele, le basketteur américain Rogeer Moore et le joueur de hockey argentin, Martin Payero.

Tiago Azulão, 30 ans, est arrivé en Angola via Petro Atlético en 2016 et la même année, il a terminé la saison avec neuf buts. En 2017, il a été sacré meilleur buteur avec 16 buts, menant actuellement la liste de meilleurs buteurs du championnat national de football de première division avec 14 réalisations.

« Maintenant, je ne sais pas si Tiago Azulão est la meilleure solution ou non, je ne sais pas si le football veut ça ou non », a-t-il dit, citant les pays où cette pratique est courante dans le sport en général comme les Etats-Unis, la France, le Koweït, le Qatar et l'Espagne.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.