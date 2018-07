Rwanda: Le pays s'apprête à accueillir les dirigeants du Mozambique, de la Chine et de l'Inde

Le Président Paul Kagame accueillera les dirigeants du Mozambique, de la Chine et de l'Inde pour des visites d'État successives du 19 au 24 juillet 2018.

Filipe Jacinto Nyusi, Président de la République du Mozambique, arrive au Rwanda aujourd'hui pour une visite d'Etat de trois jours. Le Président Xi Jinping, de la République Populaire de Chine, sera au Rwanda du 22 au 23 juillet. C'est la première visite d'un dirigeant chinois au Rwanda. Narendra Modi, Premier Ministre de la République de l'Inde, sera quant à lui au Rwanda du 23 au 24 juillet. C'est aussi la première visite au Rwanda d'un Premier Ministre indien.

Les trois chefs d'Etat seront accompagnés d'importantes délégations du secteur privé. Ces événements importants serviront à célébrer et approfondir les liens étroits qui existent entre le Rwanda et ces trois nations amies. La question de l'expansion du commerce et de l'investissement, notamment dans les domaines des infrastructures, des mines, de l'agriculture et des technologies de l'information, sera au cœur des discussions.

Les échanges porteront également sur les questions continentales dans le contexte de l'Union africaine, que préside actuellement le Président Kagame. La Chine et l'Inde comptent parmi les partenaires économiques les plus importants et les plus dynamiques de l'Afrique.