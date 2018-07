Madagascar: Grand Tanà - Suspension de tous les travaux de remblayage sans exception

Les zones couvertes par le Plan d'Urbanisme de Détail (By Pass et Ampitatafika) sont spécifiquement concernées par cette décision afin de contrôler les permis de remblai, ainsi que le respect de procédure de délivrance d'un permis. « Ces travaux de remblai reprendront après les contrôles et les vérifications des autorisations délivrés par les autorités compétentes », a-t-elle poursuivi.

Face aux impacts négatifs causés par la recrudescence des remblayages et suite à la requête de l'opinion publique, le Ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, Razanamahasoa Christine a annoncé hier que tous les travaux de remblayage sans exception dans le Grand Tana sont suspendus à partir de ce jour. Cette décision a été prise en Conseil des ministres.

