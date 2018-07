Congo-Kinshasa: Michy Batshuayi - Le Belgo-Congolais vers un départ de Chelsea ?

L'AS Vita Club (RDC) et l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) se sont respectivement inclinées face à… Plus »

D'après Calciomercato.com, Naples, Dortmund et Séville ont dans le collimateur l'attaquant belge. Tout dépendra des envies du nouveau coach des Blues, Maurizio Sarri. Il faudra tout de même débourser la jolie somme de 44 millions d'euros que demanderaient les Blues. Dortmund est refroidi par le prix. Le Napoli pourrait saisir l'opportunité. Carlo Ancelotti serait à la recherche d'un buteur certifié, alors que Mertens ne fait plus l'unanimité et que Milik a déjà subi plusieurs grosses blessures. Enfin, Séville serait le dernier club intéressé par le buteur, mais dans une moindre mesure.

Malgré un second rôle pendant la Coupe du monde, Michy Batshuayi séduit quand même de grands clubs d'Europe. L'attaquant belge d'origine congolaise est à un moment très important de sa carrière : après une demi-saison brillante au Borussia Dortmund, le buteur appartenant à Chelsea a vu arriver Maurizio Sarri à la tête des Blues et va devoir le convaincre... ou partir.

