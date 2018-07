Afrique: Coupe de la CAF - L'USM Alger ne veut pas s'enflammer

L'USM Alger a arraché une précieuse victoire, hier mercredi, face au club rwandais de Rayon Sports pour le compte de la 3e journée du groupe D de la Coupe de la CAF. Le club algérois s'est en effet imposé sur le score de 2 buts à 1.

Le malien Ismaïl Diarra a ouvert le score à la 37e minute de jeu pour le compte du Rayon Sports, suite à une erreur de Rabie Meftah. Les Rouge et Noir sont revenus dans le jeu et ont marqué quelques minutes plus tard (45e+2), par l'entremise de Farouk Chafaï bien servi par Rafik Bouderbal. Les algérois ont arraché leur victoire en toute fin de match (90e+2) grâce à un but de Abderrafik Benguit.

«Après une première mi-temps moyenne, on est revenus en force lors de la deuxième période de la rencontre où on aurait pu plier le match avant sa fin, n'était la maladresse des joueurs devant les bois. Pour notre premier match officiel après quatre semaines seulement de préparation, je suis satisfait, mais on pourrait beaucoup mieux faire. Un grand travail s'impose et je crois qu'on sera meilleurs lors des prochains rendez-vous. C'est une victoire importante, mais on ne doit pas s'enflammer. On continuera à jouer en force les prochains matchs de cette phase des poules de la Coupe de la CAF», a déclaré Thierry Froger le coach usmiste lors de la conférence de presse d'après-match.

L'USM Alger est ainsi à la tête du groupe D de la Coupe de la CAF avec 7 points, et accueillera les Rayon Sports le 29 juillet prochain à Alger. Les gars de Soustara sont suivis dans le classement par le club kenyan de Gor Mahia (5 pts), qui s'est imposé par 4 buts à 0 ce mercredi face aux Young Africans tanzaniens.