Gabon: Nelson Mandela - L'hommage de la jeunesse gabonaise au Nobel de la Paix.

C'est une commémoration,un hommage rendu à Nelson Mandela. Ce jour aurait dû être son 100è anniversaire. La jeunesse gabonaise rend hommage à l'ancien président Sud-africain , champion des droits de l'Homme, de la dignité et de la liberté. Ce qu'ils ont dit de lui !

« Son discours tenu devant les étudiants au Gabon. Un discours qui a consolidé les liens entre gabonais car il était accentué sur l'harmonie des peuples locaux et beaucoup plus humains. Le discours de Mandela devant les étudiants gabonais, en ce siècle, est l'essence sociétale du Gabon actuel en terme de paix et de stabilité ».

Jacques Chirac MEDZO EBARE, Etudiant à UOB

« Nelson est une personne normale et extraordinaire. Il fait partie des auteurs qui ont influencés notre approche de l'éducation intégrale et de la culture de la paix en Afrique. Il a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et mon action en faveur de l'éducation est aussi motivée par cette assertion. Madiba nous a démontré que devons être des acteurs d'accueil et de dialogue. Merci à lui pour son héritage axé sur le mot qu'il affectionnait : UBUNTU »

Nancy BOUNANG BOUAMI, Président de l'ONG LOZO AVENIR

"Un homme rompu a la défense de la dignité de l'Homme noir qui a séduit le monde entier par sa résilience, sa sagesse et son humanisme. La seule chose que je lui reproche c'est le fait de n'avoir pas achevé le démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud, a tout le moins sur le plan économique. Mais il reste à mes yeux une figure marquante de l'histoire du monde noir et même au-delà si l'on tient compte de l'ampleur de sa notoriété".

Philippe OYAGA ONDO, Etudiant gabonais à Madagascar

"Une figure incontestable de la démocratie africaine. Une illustre personnalité, icône mondiale de par son idéologie qui est celle de la non-violence. Digne fils d'Afrique, pilier de la lutte, combattant de la liberté et le premier président noir d'Afrique du Sud".

Raïssa MOUBECKA, Journaliste

