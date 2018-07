Gabon: CNJG - Fin de la première étape de la cavane nationale

Le Conseil National de la Jeunesse a bouclé ce dimanche 15 Juillet 2018, la première étape de sa caravane nationale. Conduite par son Président Stéphen Ondias, la délégation a respectivement rencontré les jeunes des villes de Tchibanga, Mouila et Lambaréné les 13, 14 et 15 Juillet 2018.

A chacune de ces étapes, il s'agissait pour les membres du Conseil de se rapprocher des jeunes de ces localités afin de faire connaître l'Institution et surtout, de discuter dans un esprit républicain, de la situation politique et économique de notre pays. Parmi les sujets abordés au cours de ces échanges : les récentes mesures gouvernementales visant à assainir les finances publiques et leur impact sur la jeunesse.

Outre les inquiétudes et les questionnements des jeunes sur les défis que soulèvent l'application de ces mesures, le président du Conseil a tenu à rassurer sur la nécessité pour le gouvernement de prendre ces mesures difficiles pour une rationalisation des finances publiques, et a surtout encouragé la jeunesse à considérer les opportunités qu'offrent l'entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus.

Aussi, il a rappelé que les principes des valeurs républicaines et de citoyenneté doivent désormais primer chez les jeunes et servir de base pour définir les rapports de confiance et de collaboration entre la jeunesse et les pouvoirs publics.

Par ailleurs, le Conseil a profité de cette première étape pour constater les difficultés de fonctionnement que rencontrent les Conseils provinciaux de la jeunesse et le manque d'activités pour l'épanouissement de nos jeunes. Autant de préoccupations qui seront contenues dans le rapport définitif de cette caravane.

Enfin, rappelons que la deuxième phase de la Caravane débutera ce Jeudi 19 Juillet à Oyem et se poursuivra dans les villes de Makokou, Franceville et Koulamoutou.