Tunisie: Employabilité - Certification des compétences

De même, on compte établir, au sein du centre, un Bureau d'aide à l'insertion professionnelle (Baip), à partir de l'année universitaire 2018-2019. On prévoit, ainsi, d'organiser des «forums-entreprises», des «journées-carrières» et une «journée portes ouvertes», portant sur l'insertion professionnelle des diplômés.

Il s'agit aussi de séminaires de sensibilisation à l'entrepreneuriat regroupant tous les intervenants dans la création des entreprises économiques, à l'instar de la Banque tunisienne de solidarité (BTS), la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (Bfpme), la Chambre de commerce et d'industrie du Centre (Ccic), le centre d'affaires, etc. Ces séminaires feront participer les anciens diplômés de l'ISG ayant réussi à monter leurs propres entreprises afin d'évoquer leurs témoignages et leurs expériences réussies dans le domaine entrepreneurial.

Culture entrepreneuriale

En revanche, Mohamed Chouri, directeur de l'ISG de Sousse, a signalé que «des conventions de partenariat ont été établies avec des institutions financières telles que les banques, notamment l'Union internationale de banques (UIB), en vue de recruter des stagiaires, majors de leur promotion ainsi qu'avec des entreprises industrielles telles que la cimenterie d'Enfidha qui organise -- en cas de besoin -- au sein de notre institut un concours des meilleurs gestionnaires dans diverses spécialités (comptabilité, finances, marketing, etc.) en vue de les recruter dans ladite cimenterie».

D'autres conventions de partenariat ont été établies avec la Ccic et ce pour l'organisation de colloques de formation dans le domaine entrepreneurial et la création d'entreprises.

Par ailleurs, l'ISG de Sousse organise annuellement et de façon continue un colloque multidisciplinaire portant sur les stratégies de développement avec la participation d'experts internationaux en gestion et finances venant de France, des USA, du Canada, du Royaume-Uni, du Portugal, d'Algérie, du Maroc et de Tunisie.

Formation adaptée

D'un autre côté, M. Chouri a indiqué que cet institut délivre des licences pour une durée de formation de 3 ans, à savoir 6 licences fondamentales en comptabilité, finances, marketing, management, économie et informatique de gestion ainsi que 5 licences appliquées en finances, comptabilité, management, informatique et marketing.

Il délivre aussi des masters pour une durée de formation de 2 ans, à savoir 4 masters de recherche en comptabilité, finances, entrepreneuriat et informatique de gestion. Il a noté que l'ISG de Sousse vient d'avoir l'habilitation pour délivrer dès l'année prochaine 2018/2019 un nouveau master de recherche en marketing. Cet institut octroie aussi 4 masters professionnels en ingénierie financière, gestion hôtelière, marketing entrepreneurial et révision comptable. M. Chouri a signalé qu'une démarche ayant pour base l'insertion professionnelle a été adoptée pour la formation dans les spécialités précitées. Cette formation s'adapte avec le tissu économique de la région (banques, entreprises industrielles et commerciales et autres).

Enfin, il a indiqué que cet institut délivre un doctorat pour 2 spécialités, à savoir les finances et le management pour une durée de formation de 3 ans, et ce, en collaboration avec l'Institut des hautes études commerciales (Ihec).

De même, il a affirmé que les travaux de construction d'un nouveau bloc d'enseignement comportant des salles de classes et des bureaux d'enseignants vont démarrer prochainement pour un coût de plus d'un million de dinars.