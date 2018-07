Madagascar: Transfert d'argent à l'international - Adhésion de Madagascar à la marque collective « PosTransfer »

En adhérant à cette marque, la « Paositra Malagasy » a l'obligation de se conformer aux normes de qualité de service approuvées, et donc de réaliser les transferts d'argent dans les délais convenus. Un défi qui sera bel et bien relevé, sera le DG de la « Paositra Malagasy ».

La marque « PosTransfer » a été finalisée en 2015 dans le cadre des efforts déployés pour bâtir la confiance et la reconnaissance mondiales des services postaux de paiement électronique, particulièrement parmi les travailleurs migrants recherchant des services de transfert de fonds fiables et peu onéreux pour envoyer de l'argent à leurs familles dans leurs pays d'origine.

Inclusion financière. La marque collective « PosTransfer » résume une vision et garantit que les postes à travers le monde travaillent ensemble pour offrir les technologies de transfert d'argent les plus récentes, ce qui accroît le potentiel des postes pour inclure financièrement une plus grande partie de la population mondiale»

« Le service est déjà disponible dans 55 agences. Le mois prochain, PosTransfer sera disponible dans 30 autres agences et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les régions du pays aient accès à ce service. Nous savons que la 'Paositra Malagasy' est la deuxième entité la plus présente dans les quatre coins de Madagascar, après la Gendarmerie Nationale », a indiqué le DG Augustin Rakotomalala.

Cette nouvelle solution est très avantageuse, d'abord pour la 'Paositra Malagasy' qui améliore sa performance et qui peut offrir des services sophistiqués, mais surtout pour les usagers qui ont plus de facilité d'envoyer ou de recevoir de l'argent de l'étranger.

Le transfert d'argent à l'international est désormais moins coûteux, plus facile et rapide, grâce à l'adhésion de la « Paositra Malagasy », au « PosTransfer », un réseau qui regroupe toutes les Postes des pays membres de l'UPU (Union Postale Universelle).

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.