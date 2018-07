Sénégal: Médiation diplomatique - Le Cirid salue le travail du chef de l'Etat

Reçus par le chef de l'Etat, le président fondateur du Centre indépendant de recherches et d'initiatives pour le dialogue (Cirid), Déo Hakizimana et ses collaborateurs en Afrique, ont salué le travail du président Sall dans le domaine de la médiation diplomatique.

Le Centre indépendant de recherches et d'initiatives pour le dialogue (Cirid) a vivement salué le travail du président Macky Sall, dans le domaine de la médiation diplomatique.

C'était lors de l'audience que le chef de l'Etat a accordée à une délégation du Cirid, conduite par son président fondateur, Déo Hakizimana, et composée de Malick Mbaye, représentant du Cirid Afrique de l'Ouest et du Centre, et du Professeur Yassir Salah, président du Cirid au moyen orient et en Afrique du nord) et son conseiller le professeur Abdelilah Bouasria. Selon le communiqué publié par le Cirid, la délégation a aussi loué les efforts réussis du chef de l'Etat dans la résolution des contentieux africains les plus critiques.

Les membres du Cirid ont saisi l'occasion pour présenter, au président Macky Sall, les dernières réalisations de leur centre dans de nombreux pays en Afrique et en Europe. Ils ont également discuté du Prix Macky Sall pour la promotion du dialogue en Afrique (Pmsda) qui a été créé le 2 juin 2016, à Genève, pour honorer les initiatives de dialogue en Afrique et faciliter la résolution pacifique des conflits.

Le communiqué rappelle que le Comité d'honneur de ce prix comprend d'éminents chefs d'Etat dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara et le président de la République du Cap-Vert, Jorge Carlos Fonseca.

L'ancien président de la République du Sénégal et ancien Secrétaire Général de l'Organisation internationale de la Francophonie, M. Abdou Diouf, et d'autres sommités mondiales font partie de ce comité.

Selon le communiqué, le président Macky Sall a félicité, à son tour, les membres du Cirid pour leur dévouement au continent africain et aux causes nobles qui avancent son essor économique et politique.

La note renseigne que la délégation du Cirid a été également reçue par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Sidiki Kaba, le président du Haut conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanor Dieng et la présidente du Haut conseil du dialogue social, Mme Innocence Ntap Ndiaye. Selon le texte, ces personnalités ont salué les avancées du Cirid en promotion d'une culture de paix et de solidarité en Afrique.