Madagascar: Fanja Andriamanantena - Retrouvailles avec les Antsirabéens !

Aimant s'entourer de jeunes, Fanja, cette fois encore, sera certainement accompagnée par les grands maîtres de demain. « Ces jeunes me comprennent sans que j'aie besoin de leur expliquer en détails ce que j'attends d'eux. Et puis, ils apportent une touche de fraîcheur et de renouveau », avait-elle lancé une fois.

En attendant la sortie de ce petit bijou qui verra également la participation de plusieurs jeunes et talentueux artistes, elle donne rendez-vous à tous ses inconditionnels à Antsirabe le 27 juillet à l'espace Art'goût pour un moment de complicité et de convivialité.

Mais le résultat valait la peine d'attendre. « Soa fa tia », réalisé en collaboration avec d'autres artistes, musiciens et interprètes est une vraie petite merveille. Et « Mozika tsotra izao II » qu'elle dévoilera très prochainement au grand public en témoignera encore.

