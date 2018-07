Car « faire disparaître le paludisme, qui est un frein à la production agricole pendant l'hivernage, dans une zone où l'agriculture reste la principale source de revenus, est un devoir pour tous et à plus forte raison pour les conseillers municipaux pour qui la santé constitue une compétence transférée » a-t-il martelé.

Outre cette cible, les camionneurs et leurs apprentis sont concernés afin de couper la chaîne de transmission du paludisme importé des pays voisins. « Nous allons insister pour qu'ils dorment sous « Milda » partout où ils s'arrêtent durant leur trajet. Et, une fois de retour, qu'ils se rendent au poste de santé pour effectuer des tests pour vérifier » a-t-il confié.

Une première saluée à juste titre par le président de l'Aism, El Hadji Diop, qui a expliqué, devant le maire et l'ensemble du Conseil municipal de Thiénaba, le long chemin parcouru par les populations dans la lutte contre le paludisme. « Nous avons surtout mis l'accent sur l'amélioration des conditions d'hygiène et de salubrité dans les concessions, leurs abords et ceux des villages.

