Afrique: Gouvernements Régionaux pour le Développement Durable - Adama Diallo élu vice-président pour l'Afrique

Pour rappel, Le Nrg4sd suit de près les processus de développement durable des Nations Unies, en particulier depuis Rio + 20 et son programme de suivi. En particulier, Nrg4sd contribue en tant que représentant du Grand groupe des autorités locales (Lamg), fournissant des contributions et des déclarations communes.

Il préconise ainsi le partenariat multi-acteurs et multi-niveaux en vue d'une collaboration effective entre les gouvernements locaux qui partagent les mêmes problématiques que sont : la préservation de l'environnement, la promotion des énergies renouvelables, l'éducation, la santé et la sécurité alimentaire.

