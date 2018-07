Également, les personnes qui choisissent librement et en conscience de participer à ce genre de voyage commettent, au même titre, un délit. Et, du coup, elles n'échappent pas à des sanctions.

Et c'est là qu'ils (les recrutés) ont été arrêtés par les éléments du Commissaire de l'île, sous la supervision du Commissaire centrale de Police. Interrogés sur cette opération, ils auraient tous avoué avoir payé la somme de 400.000 F Cfa et même, pour d'autres, hypothéqué leur véhicule juste pour participer à ce voyage clandestin à partir de Saint-Louis.

Ainsi après de rudes et minutieuses enquêtes, les éléments de la Police ont effectué une descente musclée au niveau du quartier de Pikine, à Saint-Louis, où le recruteur avait accueilli et hébergé les 18 personnes candidates au à l'aventure, la veille de la date pour le départ c'est à dire le lundi 16 juillet. Ils ont tous passé la nuit dans une chambre qu'avait louée le recruteur.

Et la date pour ce voyage était fixée le mardi 17 juillet par les organisateurs. Il s'agit du cerveau de ce réseau nommé D.T, un mareyeur domicilié au quartier de Guet-Ndar et son associé, une autre personne qui se chargeait du recrutement. Ils ont pu recruter ainsi 18 personnes, tous des hommes, qui devaient regagner Saint-Louis pour leur départ vers l'Europe

