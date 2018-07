Madagascar: ONG Bel Avenir - Opération copie d'acte de naissance

La distribution des copies d'acte de naissance a eu lieu dans la matinée du samedi 14 juillet au Centre d'Art et de Musique de l'ONG Bel Avenir à Toliara, et dans l'après-midi dans la commune de Belalanda, dans le district de Toliara II, lors de séances de distribution au cours desquelles la présence des parents était requise pour que l'enfant puisse recevoir en main propre le précieux document. Ils étaient 371 à l'avoir obtenu dont 197 à Toliara I et 174 à Belalanda, Toliara II.

L'ONG a pris en charge l'ensemble des procédures afin que ces enfants puissent jouir de leur droit fondamental : celui d'avoir une identité. Pour ce faire, l'ONG a mené une enquête sur les enfants et les renseignements les concernant ainsi que leurs parents, et vérifié qu'ils n'ont jamais été enregistrés sur le registre des naissances de la commune.

Une situation qui les empêche d'avoir accès à l'éducation, faute de copie d'acte de naissance ou de bulletin de naissance, pièce à fournir impérativement pour toute inscription à l'école et aux examens officiels, ou pour l'obtention d'une carte d'identité nationale (CIN) pour les plus âgés, une fois arrivés à l'âge de la majorité.

