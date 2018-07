Madagascar: Une précampagne qui bat son plein

L'ancien président Marc Ravalomanana s'est fait très discret, mais il continue ses visites paroissiales. Le président de la HCC avait dit que la précampagne n'était pas interdite, mais quand on regarde celle menée par le chef de l'Etat, la ficelle est un peu grosse. C'est peut-être de bonne guerre, mais on peut se demander si cela sera vraiment payant.

Andry Rajoelina préfère reprendre ses déplacements en provinces et la tournée qu'il a entamée depuis un certain temps s'apparente aussi à de la propagande.

La CENI est totalement impuissante. Le Premier ministre et son gouvernement sont plus préoccupés par les grèves et les revendications des syndicats. Ceux qui sont considérés comme ses principaux adversaires dans la course à l'élection présidentielle n'émettent aucune protestation.

La réfection de certaines artères de la capitale, la visite du chantier s'occupant de la construction du nouvel aéroport d'Ivato, l'inauguration des travaux de construction de la rocade Est et Nord- Est et les nombreux projets en cours sont une vitrine que le chef de l'Etat peut présenter à la population malgache.

Les déplacements officiels faits ces derniers temps mettent en exergue des ouvrages et des réalisations qui sont à l'actif de son régime. Bien que son entourage s'en défende, il s'agit bien de valoriser un bilan et de dessiner des perspectives de développement pour les années à venir . Le service de la communication de la présidence ne se prive pas de le faire savoir.

