En terme de formations, on a compris qu'il fallait la massification de la discipline. Si on regarde les statistiques, on voit qu'il y a un foisonnement des clubs au niveau du Sénégal et plus d'engouuement au niveau des régions. Avec l'organisation des dix kms de Saint-Louis, le meeting de Djilor entre autres», souligne le responsable fédéral.

«Il y avait une insuffisance au niveau des résultats sportifs au niveau national et internationaal. Nous avons sillonné le pays pour recueillir plus d'informations.

Par rapport à la formation, la Fsa dit poursuivre son programme qui a été dégagé à l'entame de son mandat le 4 janvier aprés un diagnositic fait et qui ressort des nombreuses insuffisances notées sur le plan national et international.

L'équipe fédérale a également annoncé d'autres chantiers dans son tableau de bord. D'abord dans le cadre du sport scolaire et universitaire où elle entend ainsi avoir plus ld'implication à travers l'Uassu.

Installée le 4 janvier dernier la Fédération sénégalaise d'athélisme (FSA) a mis la formation, la massification de la discipline et la mise en place d'infrastructures en premiére ligne dans le programme de développement de la discipline. Le président de la FSA, Saré Oualy et son équipe ont réitéré hier, mercredi 18 juillet, leur engagement dans ses différents volets.

Pour assurer une bonne organisation de cet évenement sportif, la fédération sénégalaise d'athlétisme est d'ores et déjà fixée sur le coût et a tablé sur un budget de 15 à 20 millions de FCfa pour la prise en charge des délégations qui viendront des différentes ligues régionales.

Selon le vice président et chef de projet Amadou Diaw, la Fédération sénégalaise d'athlétisme (FSA) mettra à profit cette compétition pour en faire «un test grandeur nature» et un moment d'évaluation pour les athlètes sélectionnés pour défendre les couleurs du Sénégal dans les joutes continentales mais aussi faire partie de la sélection africaine.

Les championnats nationaux d'athlétisme juniors et seniors qui vont se dérouler du vendredi 20 juillet au samedi 21 juillet prochain au stade Léopold Senghor seront le rendez-vous phare de l'athlétisme sénégalais cette saison. Plus 200 athlétes dont 7 expatriés seront en piste.

