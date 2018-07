Le tandem Air MadagascarAir Austral poursuit les actions pour une meilleure rentabilité de la compagnie aérienne nationale. A cet effet, les deux compagnies ont signé hier avec Kenya Airways, un mémorandum d'entente (M.O.U)

Un partenariat mutuellement avantageux qui permettra aux trois compagnies de mieux asseoir leur développement sur les lignes Océan indien, Afrique et même au-delà. L'accord prévoit, en effet des partages de codes, pour renforcer et développer les dessertes du continent africain et vers l'Océan Indien et offrant ainsi à leurs passagers un choix élargi de services.

Ce nouveau partenariat dont la mise en œuvre se fera prochainement ouvre la possibilité de mettre en place de nouvelles passerelles entre l'Océan Indien et le continent africain, ainsi que les autres pays reliés par les trois compagnies.

C'est ainsi par exemple que dans la perspective de l'ouverture d'une ligne Nairobi- New York, les clients d'Air Madagascar - Air Austral pourraient, par le biais du code share, disposer d'une liaison Antananarivo- New York en passant par Nairobi et en achetant leur billet chez Air Madagascar. Un partenariat gagnant-gagnant en somme, puisque le partage de code est bénéfique pour toutes les parties. Et ce, bien évidemment, à l'avantage des passagers.

Pour Air Madagascar, représenté par son Directeur Général Besoa Razafimaharo, « Ce mémorandum d'accord ouvre les portes de nouvelles destinations notamment en Afrique de l'Ouest avec le réseau dense qu'offre le partenaire privilégié Kenya Airways.

Les jalons de la consolidation et du développement de nos présences respectives dans la Zone Afrique et Océan Indien ont été posés, la prochaine étape est maintenant d'explorer les différentes synergies possibles entre nos trois compagnies dans divers domaines tels que la flotte, la maintenance, la formation, le cargo... »

Air Austral, pour sa part est « fière de la signature de ce nouveau partenariat avec Kenya Airways qui marque une nouvelle avancée considérable dans la mise en œuvre du partenariat stratégique avec Air Madagascar »

Une nouvelle stratégie, pensée dès le départ dans la réalisation du Business Plan pour le redressement de la compagnie nationale malgache et qui vient offrir aux trois compagnies de belles perspectives de développement. Kenya Airways a été représenté par son PDG Sebastian Mikozsk, lors de la signature de cet accord.